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Si è svolto oggi pomeriggio un nuovo incontro fra Azienda Usl IRCCS Reggio Emilia e organizzazioni sindacali, sul tema della riorganizzazione del servizio ristorazione al Presidio Ospedaliero di Montecchio.

L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha sottolineato come la rimodulazione del servizio, che prenderà l’avvio il prossimo 8 giugno, permetterà finalmente l’introduzione del vassoio personalizzato, già presente negli altri Ospedali della provincia, anche per i degenti del Franchini e, al contempo, la garanzia di un servizio sostitutivo di ristorazione che sarà a disposizione dei dipendenti, ampliando, in termini di orari di fruizione, la fascia oraria in cui si potranno consumare i pasti.

I pazienti dell’Ospedale di Montecchio avranno in questo modo un servizio allineato ai più alti standard ospedalieri. Verrà garantito il fatto che ogni pasto sia preparato e somministrato nel pieno rispetto delle prescrizioni dietetiche individuali e delle normative di sicurezza alimentare, attraverso il confezionamento di vassoi personalizzati da parte di personale qualificato, attraverso le più moderne attrezzature. Ciò garantirà la standardizzazione dei processi produttivi, una completa tracciabilità di ogni fase dalla produzione alla consegna, evitando rischi operativi. In fase di analisi del progetto è stato infatti riscontrato che nei locali della cucina dell’ospedale di Montecchio non erano presenti spazi sufficienti da destinare all’allestimento dei vassoi personalizzati.

Per quanto attiene i dipendenti, si precisa che sono in media circa 90 quelli che usufruiscono del servizio di ristorazione quotidianamente. Il progetto, che decollerà nel mese di giugno, prevede che verrà attivato un servizio sostitutivo di ristorazione, già operativo nei giorni festivi e ora ampliato con l’introduzione di un servizio di consegna pasti che verrà garantito nei locali della sala mensa di Montecchio. Questa innovazione assicura la consegna di pasti completi, confezionati secondo rigorosi criteri igienico-sanitari, dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria che va dalle 12.15 alle 14.45. I dipendenti potranno consumare il pasto completo di primo, secondo, contorno, e acqua negli attuali spazi della mensa dell’Ospedale Franchini, garantendo così la continuità del servizio, mantenendo il costo per dipendente di 1,03 euro a pasto. I dipendenti avranno tempo fino alle ore 8.00 del mattino stesso per ordinare il pasto.