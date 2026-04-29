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Il Consiglio comunale di Soliera ha approvato, ieri, il rendiconto di gestione dell’anno 2025, che certifica la solidità finanziaria del Comune e la qualità della gestione delle risorse pubbliche. Il dato più significativo è l’avanzo di amministrazione: al 31 dicembre 2025 il Comune chiude con un risultato positivo di quasi tre milioni di euro, a conferma di una conduzione dei conti rigorosa e attenta. Il risultato di competenza dell’esercizio è anch’esso positivo, con un equilibrio di bilancio che supera i 461mila euro.

In questo contesto, spicca la farmacia comunale, che contribuisce al quadro con un utile d’esercizio di quasi 200mila euro. Sul fronte della spesa di personale, il Comune si colloca nella cosiddetta “fascia bassa”, ovvero tra gli enti virtuosi a livello nazionale: il parametro di sostenibilità finanziaria si attesta al 22,33%, ben al di sotto delle soglie di attenzione previste dalla normativa. Nessuno dei parametri di deficitarietà strutturale risulta superato, il che esclude qualsiasi condizione di criticità finanziaria. Inoltre, i pagamenti ai fornitori sono stati inoltre effettuati in anticipo rispetto alle scadenze di legge.

«Questi numeri raccontano una comunità che sa stare in piedi con le proprie gambe – dice la sindaca di Soliera Caterina Bagni – grazie a scelte amministrative responsabili. Questo è reso possibile grazie ad una macchina comunale che funziona, e per questo devo ringraziare tutta la struttura. Continuiamo insieme: abbiamo una città in Comune che deve proseguire nel percorso di rigenerazione che la sta attraversando»