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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 23enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne marocchino residente ad Alto Reno Terme per furto in abitazione in concorso. È successo di notte, quando i Carabinieri sono stati informati che due persone sospette si stavano aggirando nei pressi delle cantine di un palazzo condominiale di via Carlo Cignani, in zona Bolognina.

Appresa la notizia, i militari si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno notato che gli accessi a due locali erano stati forzati, ma all’interno non c’era più nessuno. Ispezionando il quartiere, i Carabinieri hanno sorpreso il 23enne e il 45enne che si stavano allontanando con tre valige. Data la circostanza, i militari li hanno informati della situazione e perquisiti. Le operazioni di ricerca sui due soggetti hanno consentito di trovare diversi attrezzi da scasso e varie bottiglie di olio e di vino, provenienti dalle cantine di via Carlo Cignani. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili arrestati dai Carabinieri, sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.