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Grande partecipazione al Job4Women organizzato lo scorso mercoledì 29 aprile dai Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo nel Frignano, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, e ospitato presso Casa Corsini.

Sono state 115 le donne che hanno preso parte all’iniziativa a Fiorano Modenese, a conferma del forte interesse verso eventi dedicati all’occupazione femminile.

Nel corso della mattinata sono state presentate le aziende partecipanti, espressione di diversi settori produttivi del territorio: E80 Group (automazione industriale e robotica), Max Factory (commercio), Domus Assistenza (servizi sanitari, educativi e assistenziali), Duerre Tubi Style Group (componenti per autoveicoli), Colser (pulizie e servizi logistici), Zanasi (macchine automatiche per confezionamento) e Alecrim Work (servizi ambientali e lavorazioni conto terzi)

A seguire, le partecipanti hanno avuto la possibilità di sostenere colloqui conoscitivi direttamente con le imprese, presentando il proprio curriculum e confrontandosi con i responsabili aziendali.

Per le aziende un’iniziativa come il Job4Women si conferma un’opportunità strategica per intercettare nuove competenze e rispondere in modo mirato ai fabbisogni occupazionali. Per le cittadine, invece, l’evento rappresenta la possibilità concreta di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità di lavoro disponibili.