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La vicesindaca Emily Clancy, in missione a Bruxelles, ha partecipato agli incontri della rete Mayor for Housing, l’alleanza dei Sindaci sull’abitare, in corso tra ieri e oggi, con il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e con Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea con deleghe a Transizione pulita, giusta e competitiva e Dan Jorgensen, Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa

Alla base delle interlocuzioni è stato il documento condiviso della rete Mayor for Housing per portare la voce delle città sul tema politiche abitative.

Il documento chiede che il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili (European Affordable Housing Plan), presentato dalla Commissione Europea il 16 dicembre 2025 come una strategia strutturata per affrontare la crisi abitativa e sociale che colpisce l’Unione Europea, sia calibrato a livello locale. Il documento contiene proposte sull’assegnazione dei fondi alle aree urbane, sugli affitti brevi, sulle politiche anti-speculative e sul finanziamento di politiche a sostegno di chi è senza casa.

“La questione abitativa – dichiara la vicesindaca Emily Clancy – è oggi una delle principali sfide sociali nelle città europee, ed è sempre più evidente la necessità di affrontarla riconoscendo l’abitare come un diritto fondamentale. Accogliamo positivamente i passi avanti compiuti dalle istituzioni europee in questo mandato, anche se ancora non del tutto sufficienti , a partire dal Piano europeo per gli alloggi accessibili, che rappresenta una base importante su cui costruire risposte più efficaci e più concrete. In questo quadro, sarà decisivo che strumenti come l’Affordable Housing Act e il prossimo bilancio pluriennale europeo possano sostenere concretamente l’azione delle città, garantendo risorse adeguate e meccanismi semplici e mirati, in grado di rispondere alle diverse condizioni dei territori. Le città sono il livello territoriale in cui la questione abitativa si manifesta in modo più diretto e dove si costruiscono le soluzioni: per questo è importante rafforzare il loro ruolo, anche nella regolazione degli affitti brevi e nelle politiche di contrasto alla speculazione, così come nel sostegno alle persone più fragili e senza dimora.”

Alla delegazione di Mayors for Housing erano presenti, tra gli altri: Femke Halsema, sindaca di Amsterdam, Jaume Collboni, sindaco di Barcellona, Emmanuel Grégoire, sindaco di Paris, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.