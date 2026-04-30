<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il sassolese Nicola Ferrari presenta il nuovo EP “Your Time Is Now”, una raccolta di sei tracce (cinque inediti più una bonus track), disponibile da venerdì 1° maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali per Astralmusic. Il titolo del progetto dà anche il nome al Your Time Is Now Tour 2026, partito lo scorso febbraio da Sanremo.

A lanciare l’EP è il singolo “Incancellabile”, già in rotazione radiofonica: un brano intenso che racconta un incontro capace di restare impresso nei pensieri, anche senza un motivo apparente. Una presenza che ritorna, che sfugge alla logica e sulla quale non abbiamo alcun controllo: semplicemente, incancellabile.

Il lyric video di “Incancellabile”, realizzato da Simone Gazzola, segna l’inizio di una nuova direzione visiva, caratterizzata da un approccio grafico e fotografico d’autore.

Lyrics video: https://youtu.be/bVooK3q1icY

L’intero progetto è prodotto da NF Records per Astralmusic, con la consulenza artistica e gli arrangiamenti di Francesco Mignogna e le chitarre di Francesco Sozzi. Le voci sono state registrate presso Art Distillery (Modena), mentre grafica e image design sono a cura di Digital Design.

Trackilist EP “Your time is now”: I will never stop – Your darkside – Incancellabile – I ricordi lontani – Luce per me – Bring back the light

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16 ottobre 1990. Fin da giovanissimo sviluppa una forte passione per la musica, ispirandosi a band come Green Day, Oasis e Red Hot Chili Peppers, ma anche ai grandi del rock anni ’70 come Led Zeppelin e Rolling Stones. Durante gli anni del liceo forma la sua prima band, con cui si esibisce come cantante e chitarrista nei locali e nei festival di Reggio Emilia e Modena, passando da una fase di cover band alla produzione di brani inediti interamente scritti da lui. Dopo quasi dieci anni di attività con il gruppo, nel 2014 intraprende un nuovo percorso artistico, approfondendo lo studio del canto e della chitarra presso accademie private. Negli anni successivi forma prima un duo, poi intraprende la carriera solista, sua attuale dimensione artistica. A febbraio 2025 pubblica il suo primo album “Again”, composto da 14 tracce, preceduto da un EP di sei brani uscito nel novembre 2024. Nicola è costantemente impegnato in tour, perché considera il live il momento più autentico di connessione con il pubblico: “È sul palco che la musica vive davvero, e che posso condividere quello che sento.” Il Tour 2026 “Your Time Is Now” porta il suo rock energico in tutta Italia, con importanti collaborazioni e nuovi brani in anteprima. Nicola Ferrari è autore e compositore di tutti i suoi testi e delle sue musiche, con uno stile che unisce potenza, introspezione e melodia.

Link social:

Instagram: https://www.instagram.com/nicolaferrari.music/

Facebook: https://www.facebook.com/nicolaferrari.music

Management: Francesca Mercury – mercurymusic230@yahoo.it;