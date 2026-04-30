In occasione del ponte per la festa del Primo maggio, sono previste variazioni negli orari degli uffici comunale: oltre al giorno festivo di venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio saranno chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali normalmente aperti il sabato, tra i quali i Servizi demografici e l’Ufficio relazioni con il pubblico.
Rimarranno comunque aperti gli uffici di Polizia mortuaria e di Stato civile, unicamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri.
Sabato 2 maggio sono invece regolarmente aperti al pubblico negli orari consueti la Biblioteca Loria (dalle 9 alle 20), e il Castello dei ragazzi (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19).