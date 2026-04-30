<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

“Ci uniamo alla richiesta di dimissioni del consigliere, per manifesta incapacità di ricoprire il ruolo a cui è chiamato e per le continue mancanze di rispetto dell’istituzione che sarebbe chiamato a rappresentare”: a dichiararlo è il segretario del Partito Democratico modenese, Massimo Paradisi, commentando l’uscita, l’ennesima, del consigliere comunale di Formigine Costantino Righi Riva, il quale, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, ha dichiarato che “I diritti umani sono una menzogna costruita per giustificare le migrazioni”.

“Dopo le sue esternazioni sulle donne e il diritto di voto, ora il consigliere passa ai diritti umani: d’altronde, per lui, sostenere che le tutele e i diritti conquistati a prezzo di tante battaglie, e avanzati con l’evolvere delle società in senso più democratico, vadano non sviluppati, ma limitati o eliminati, deve rappresentare una sorta logica conseguenza.

Quand’è che la nostalgia di Righi Riva per i secoli bui avrà fine?

Come ha giustamente sottolineato la sindaca Parenti, infatti, il paradosso sta proprio nel fatto che, se oggi il consigliere può esprimere il proprio pensiero, lo si deve proprio a dell’ampliamento dei diritti e delle libertà, tra cui quella di opinione, che nella società che lui sembra rimpiangere rappresentava un miraggio.

Apprezziamo anche il gesto di Maria Costi che, una volta udite quelle inaccettabili parole, seguita poi da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, ha lasciato l’aula in senso di protesta”.

“Al netto dell’incredulità che suscitano, tuttavia, queste esternazioni offendono profondamente la sensibilità istituzionale e democratica non soltanto dei rappresentanti delle istituzioni, ma delle cittadine e dei cittadini tutti. Siamo davvero stanchi che si usi il consesso del Consiglio comunale come tribuna per propalare le peggiori idiozie, perché se la libertà di espressione è sacra, è pur vero che essa si dovrebbe contemperare con il rispetto delle sensibilità condivise, e di quei valori che sono a fondamento della nostra vita democratica.

Righi Riva si rassegni: l’Italia è una Repubblica che si regge su quei principi di eguaglianza, giustizia, solidarietà sociale che tanto gli ripugnano.

Un Paese talmente democratico da consentire persino a una persona come lui di pronunciare quelle affermazioni oscene nel consesso più alto”.