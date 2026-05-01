<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Intorno alle ore 01:00 del 1° maggio i Carabinieri di Cadelbosco, unitamente ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, sul posto con due squadre, sono intervenuti in via Eduardo De Filippo-via Gianni Rodari, nel comune di Cadelbosco di Sopra, a seguito della segnalazione di un incendio che ha interessato un veicolo commerciale, un’autocisterna per il trasporto mangimi.

Le fiamme hanno coinvolto la parte anteriore di un furgone appartenente a una ditta del paese. A seguito delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono stati effettuati i dovuti rilievi al fine di stabilire le cause dell’incendio. Sebbene l’evento sia verosimilmente riconducibile a una matrice dolosa, le esatte cause restano in fase di esatto accertamento. Non si registrano danni a persone o ad altre proprietà. Sulla vicenda sono in le indagini da parte dei Carabinieri di Cadelbosco Sopra.