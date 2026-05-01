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Mirandola si prepara ad accogliere la 52ª edizione della “Sgambada”, la tradizionale manifestazione podistica ludico-motoria che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità. L’appuntamento è fissato per domenica 3 maggio, con ritrovo per tutti i partecipanti a partire dalle ore 8.00 presso Piazza Costituente, con partenza libera dalle 8.30 e partenza ufficiale alle ore 9.00.

L’iniziativa, si conferma come un appuntamento irrinunciabile per i mirandolesi e non solo, grazie alla collaborazione tra l’Associazione “Corri per Mirandola” in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Fondazione Cassa di Risparmio e di Wecare. Realtà che hanno lavorato congiuntamente al fine di perfezionare un evento che si inserisce nel programma delle “Attività podistiche amatoriali della Provincia di Modena”.

Come tradizione, la “Sgambada” propone quattro percorsi di 1,6 km; 2,8 km; 7,1 km; 13,6 km pensati per ogni tipo di partecipante, dai più sportivi ai semplici amanti della passeggiata. La manifestazione si terrà in qualsiasi condizione atmosferica, garantendo una giornata di sport e divertimento per tutti. La viabilità del centro storico potrebbe essere modificata fino alle ore 20.00 del giorno stesso.

Iscrizioni: le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate fino a domenica 3 maggio alle ore 9. La quota di partecipazione è di 3€ per ogni singolo partecipante.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa storica iniziativa, che ogni anno rinnova il legame tra sport, territorio e comunità.