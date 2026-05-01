<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Le forze politiche democratiche rappresentate in Consiglio Comunale di Formigine (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Formigine Viva, Formigine tutti, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Formigine al Centro e il consigliere Prandi) esprimono con fermezza e unanimità la propria netta presa di distanza dalle inaccettabili e volgari affermazioni pronunciate dal consigliere Costantino Righi Riva nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, in replica a una mozione riguardante la diffusione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Tali affermazioni, purtroppo già ascoltate in forme simili sempre dallo stesso consigliere, per la loro gravità e volgarità, hanno indotto i sottoscritti gruppi consiliari a manifestare il proprio totale e assoluto disaccordo, fino a determinare l’abbandono dell’aula consiliare.

Le parole ascoltate rappresentano non soltanto una grave offesa alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche un’inaccettabile mancanza di rispetto verso l’istituzione consiliare nel suo complesso.

Inoltre, appare particolarmente ipocrita che tali affermazioni siano state espresse proprio da chi stava esercitando i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione e dalle carte internazionali sui diritti umani.

Le espressioni utilizzate non possono in alcun modo rappresentare i cittadini di Formigine, che da sempre partecipano con grande sensibilità e numerosa presenza alle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale sui temi sociali e sui diritti fondamentali.

Le forze politiche firmatarie ritengono che comportamenti e linguaggi di questo tipo siano

incompatibili con il ruolo e la dignità dell’istituzione consiliare.

Con soddisfazione si registra che, nel corso della seduta, la condanna delle affermazioni intolleranti è stata univoca da parte di tutte le forze politiche presenti, ad eccezione del gruppo “Per Cambiare”.

Ciò dimostra chiaramente che nel Consiglio Comunale di Formigine non vi è spazio per chi non condivide i principi fondamentali della democrazia e del rispetto reciproco.