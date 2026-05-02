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La Motor Valley dell’Emilia-Romagna rende omaggio ad Alex Zanardi, scomparso ieri all’età di 59 anni. “Scuderia Ferrari HP e tutta la comunità corse Ferrari sono profondamente addolorati per la scomparsa di Alex Zanardi- scrive la casa del Cavallino- un vero pilota e un individuo notevole, ne ha ispirati molti. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”. Commosso il ricordo di Gian Carlo Minardi, sulla cui monoposto il campione gareggiò in Formula 1 nel 1992.

“Con Alex Zanardi non perdiamo solamente un amico, un grandissimo campione e un uomo di sport- scrive Minardi- ma soprattutto una grande persona che ha saputo affrontare con determinazione tutte le avversità che la vita gli ha presentato. Ci ha lasciati l’1 maggio, proprio mentre omaggiavamo Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Le più sentite condoglianze alla moglie Daniela e al figlio Niccolò”.

Anche per Dallara, Zanardi è stato “un esempio che continua a indicare la direzione. E’ stato un campione capace di segnare profondamente lo sport con la sua determinazione e la sua capacità di trasformare ogni limite in un punto di partenza, diventando nel tempo un riferimento umano oltre che professionale. Per Dallara Alex è stato soprattutto un amico, con cui abbiamo costruito negli anni un rapporto autentico, fatto di stima, vicinanza e confronto sincero, che ha reso la sua visione qualcosa di concreto e vissuto, trasformando un percorso personale in una dimensione collettiva che continua ancora oggi a indicare una direzione”. Infine, anche l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola “si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, atleta ed esempio di forza e determinazione che ha segnato lo sport ben oltre i risultati”.