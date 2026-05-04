Stanno progressivamente uscendo sul territorio gli avvisi di pagamento contenenti il contributo consortile anno 2026. Nell’avviso in spedizione è contenuta la spiegazione del beneficio di bonifica ricevuto dall’immobile.

Si potrà procedere al pagamento:

– per importi pari o inferiori a € 150,00 in un’unica rata con scadenza 31/05/2026;

– per importi superiori a € 150,00 in un’unica rata con scadenza 31/05/2026 oppure in due rate   

  con scadenza 31/05/2026 e 31/07/2026

Si informano i contribuenti che la modalità di versamento del contributo consortile avviene attraverso il sistema PagoPA realizzato da Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per rendere sicuro, trasparente e tracciabile il pagamento.

È inoltre possibile richiedere la ricezione dell’avviso di pagamento, a partire dal prossimo anno, in formato telematico (via mail/pec) scrivendo all’indirizzo catasto@consorzioburana.it.

 

COME CONTATTARCI

Nell’avviso in spedizione è contenuta la spiegazione del beneficio di bonifica ricevuto dall’immobile. Per ogni informazione di natura tecnica o catastale aggiuntiva, si invitano i contribuenti a mettersi in contatto con il Consorzio telefonicamente o tramite e-mail.

I consorziati che intendono verificare la propria posizione contributiva, gli immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l’aggiornamento di intestazione dell’avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi al Consorzio tramite i seguenti contatti:

 

SEDE CENTRALE (MODENA)

Tel Centralino: 059-416511 – Fax: 059-239063

E-mail: catasto@consorzioburana.it

 

SEDI PERIFERICHE

SEDE DI MIRANDOLA Tel: 0535/20100 – Fax: 0535/25464

E-mail: sede.mirandola@consorzioburana.it

 

SEDE DI BONDENO Tel: 0532/893010

E-mail: sede.bondeno@consorzioburana.it

 

SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel: 051/6875211

E-mail: sede.s.giovanni@consorzioburana.it

 

ORARI INFORMAZIONI TELEFONICHE

  • Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30
  • LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni tramite un messaggio automatico.

 

SALTA LA FILA

Per chi vuole mettersi in contatto con il Consorzio e verificare la propria posizione contributiva è disponibile sul sito consortile www.consorzioburana.it il servizio “SALTA LA FILA!” che consente di prenotare un appuntamento telefonico con un operatore.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.consorzioburana.it






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