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La volontà di condividere i percorsi, della vita come del territorio, detta il ritmo di questo progetto che è giunto alla sua quarta edizione e vede coinvolte undici associazioni dei comuni di Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Baiso, Toano, Carpineti, Palagano, Frassinoro, Polinago e Lama Mocogno, coinvolgendo quindi territori pianeggianti, collinari e montuosi delle province reggiana e modenese.

Un serie di camminate non competitive che toccheranno i dieci comuni, in un itinerario che si snocciolerà su tutto il territorio sino ad ottobre 2026.

Le associazioni coinvolte sono: Proloco Sassuolo, Virtus Casalgrande, Proloco Castellarano e Gers Roteglia, Nordic Walking Baiso, Fra la Secchia e il Dolo, Il Melograno, Palagano Prolocos, Polisportiva Monchio ASD APS, Società sportiva Frassinoro, Team Pifonchi, Proloco Polinago, ASD Monte Cantiere.

Le camminate proposte saranno momenti di divertimento e di approfondimento storico, di conoscenza delle attività locali e di interesse salutistico, di paesaggi e natura ma anche di tradizioni e di conoscenza dei prodotti di eccellenza.

Ma soprattutto saranno giornate di spensieratezza, che salderanno ancor di più i legami tra le associazioni dei diversi comuni coinvolti e ne creeranno di nuovi.

Legami umani, di amicizia, di condivisione.

Partito da Sassuolo domenica 19 aprile, si concluderà a Castellarano il 4 ottobre. Passeggiate facili, brevi trekking di durata compresa tra i 6 e i 10 chilometri, senza particolari difficoltà e della durata massima di tre ore, per permettere ai partecipanti il rientro o la sosta in uno dei ristoranti o delle osterie sparsi nei territori.

Il personale dell’associazione organizzatrice accompagnerà i partecipanti nel percorso e al termine ci sarà un ristoro offerto per tutti i partecipanti: il costo di iscrizione sarà di 5 euro, gratuito per i bimbi e i ragazzi fino ai 14 anni.

Sul profilo Wikiloc di Sentieri Comuni sono stati salvati tutti i percorsi proposti, che rimarranno disponibili e saranno quindi ripetibili anche in altre occasioni (insieme anche a tutti quelli delle precedenti edizioni: il profilo vede in archivio più di 30 percorsi).

Ci sarà anche un passaporto nel quale si potranno raccogliere i timbri di partecipazione.

La comunicazione avverrà anche attraverso l’uso del sito internet www.sentiericomuni.it, dove è possibile visionare la descrizione di ogni camminata, insieme all’altimetria e ai dettagli tecnici, dove sono presenti anche la sezione del blog e dello shop; qui è possibile iscriversi alle singole tappe.

Infine, per promuovere il progetto e le singole camminate si utilizzeranno le pagine Instagram e Facebook di Sentieri Comuni, oltre a quelle delle singole associazioni organizzatrici.

Prossimi appuntamenti di Sentieri Comuni – 2026

Domenica 10/05/2026 MONCHIO

Domenica 07/06/2026 BAISO (serale)

Domenica 14/06/2026 TOANO

Mercoledì 01/07/2026 POLINAGO (serale)

Domenica 19/07/2026 PALAGANO

Domenica 02/08/2026 FRASSINORO

Domenica 23/08/2026 PIANE DI MOCOGNO

Domenica 30/08/2026 CARPINETI

Domenica 06/09/2026 CASALGRANDE

Domenica 04/10/2026 CASTELLARANO

Contatti:

Facebook: Sentieri Comuni

Instagram: Sentieri Comuni

www.sentiericomuni.it

sentiericomuni@gmail.com

Giulia 3337484279

Micaela 3355348342

Saranno anche contattabili telefonicamente i referenti delle singole tappe (i numeri saranno sia nel sito web, sia nelle locandine dei singoli eventi).