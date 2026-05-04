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Una mattinata di confronto e approfondimento sul sistema turistico bolognese si è svolta oggi nella nuova sala conferenze all’interno del MUBIT, il Museo del Basket Italiano inaugurato da poco al PalaDozza.

All’incontro, organizzato dal Territorio Turistico Bologna-Modena, hanno partecipato i principali attori privati locali (Aeroporto, Fiera, Autostazione, Federalberghi, Confesercenti, CNA, Confindustria, Ascom) e i sindaci e assessori dei principali comuni del territorio metropolitano, oltre ai rappresentanti delle Unioni e delle DMO locali.

Nel corso della mattinata sono intervenuti l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, il presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, Mattia Santori, e il direttore della Fondazione Bologna Welcome, Patrik Romano, che hanno condiviso i dati relativi ai flussi e ai comportamenti dei turisti del 2025 e del primo trimestre 2026, unitamente allo scenario atteso per l’anno in corso. I dati presentati sono stati oggetto di confronto con i partecipanti, che da un lato hanno mostrato segnali di apprezzamento per un sistema locale di accoglienza solido e in buona salute e dall’altro condiviso la necessità di monitorare la situazione internazionale e la tenuta del mercato nazionale.

Nella seconda parte della mattinata si è svolta una riflessione sull’evoluzione del Sistema dei Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica, che negli ultimi anni, grazie a una riforma regionale, ha visto l’introduzione sul territorio metropolitano di nuove modalità di informazione digitale come le welcome room e gli IAT digitali. Novità che hanno richiesto una maggiore armonizzazione e coordinamento da parte dei cosiddetti 4 hub di informazione turistica localizzati a Bologna, Sasso Marconi, Imola e San Giovanni in Persiceto.

Con l’occasione, l’assessora Frisoni ha fatto il punto sulle diverse iniziative portate avanti dalla regione sui temi di interesse per il territorio turistico bolognese su turismo, commercio e sport, ricordando lo sforzo intrapreso sul fronte degli eventi sportivi e rappresentando la volontà di accompagnare le destinazioni ad essere sempre più rispondenti alle esigenze dei turisti anche sul fronte della qualità e tipologia delle strutture ricettive.

Il presidente Santori ha accolto gli spunti di sindaci, assessori e operatori, in particolare sul tema dei trasporti verso il territorio metropolitano, della richiesta di maggiori investimenti sul fronte della promozione, e del rinnovo del piano incentivi per consolidare Bologna come destinazione congressuale sul panorama nazionale e internazionale. Con l’obiettivo di continuare a fare squadra per un settore che mai come oggi richiede consapevolezza, investimenti e sistema.