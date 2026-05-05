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I Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono impegnati dalle 16 di oggi per un grave incidente stradale avvenuto sulla SP623, in località Passo Brasa nel comune di Guiglia. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, un’autocisterna adibita al trasporto di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra del Distaccamento di Vignola.

Gli operatori hanno lavorato con estrema precisione per liberare il conducente, rimasto incastrato all’interno della cabina di guida a seguito dell’impatto. Per l’operazione di estricazione sono state utilizzate le cesoie e il gruppo divaricatore idraulico. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto.

Data la natura del carico, l’area è stata prontamente isolata per garantire la massima sicurezza. È attualmente in arrivo il Nucleo Travasi dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Bologna, specializzato nella gestione di sostanze pericolose, che provvederà allo svuotamento e bonifica della cisterna prima di procedere alla rimozione del mezzo. Oltre al personale del 115 e del 118, sono sul posto i Carabinieri per i rilievi di legge e la gestione della viabilità. La circolazione sulla SP623 è temporaneamente interrotta per consentire le delicate operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le operazioni sono tuttora in corso.