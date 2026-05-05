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Nell’ambito del programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, che pone una forte attenzione anche ai temi ambientali, della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, questa settimana sono in calendario due iniziative aperte al pubblico dedicate al dialogo tra imprese, istituzioni e cittadini.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 7 maggio 2026 alle ore 17, presso il Laboratorio Aperto di Modena – ex Centrale AEM (viale Buon Pastore 43), all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Si terrà una tavola rotonda sul volontariato d’impresa, con la presentazione di alcune significative esperienze aziendali. Interverranno tra gli altri rappresentanti di Elleci Service, Leroy Merlin, Sky Italia, STMicroelectronics e Tetra Pak, che porteranno casi concreti di impegno nel sociale e nella sostenibilità.

Il secondo appuntamento si svolgerà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18, presso il Teatro San Carlo (via San Carlo 5, Modena), con l’incontro dal titolo “Il futuro dell’energia”. Ospite principale sarà Nicola Armaroli, tra i più autorevoli esperti italiani in materia di transizione energetica. L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire le trasformazioni in atto nel sistema energetico e per riflettere sul ruolo che istituzioni, imprese e cittadini possono svolgere in questo contesto. L’evento vedrà inoltre contributi dal mondo del volontariato e dell’economia sociale, in coerenza con lo spirito del programma che lo promuove, volto a favorire sinergie e responsabilità condivise per uno sviluppo sostenibile.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico fino a esaurimento posti.