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È un omaggio al sodalizio tra Giorgio Gaber e Sandro Luporini lo spettacolo Gaber – Mi fa male il mondo, che vede protagonista Neri Marcorè nel suo atteso ritorno al Teatro Celebrazioni di Bologna. Dopo aver celebrato, due anni fa, De André con La Buona Novella, l’artista si confronta nuovamente con il teatro-canzone: l’appuntamento è per venerdì 8, sabato 9 (ore 21.00) e domenica 10 maggio (ore 17.30).

Sotto la guida del regista Giorgio Gallione, che ne firma anche la drammaturgia, Marcorè dà voce ai brani intramontabili dei due autori, accompagnato sul palco dal talento dei pianisti Eugenia Canale, Lorenzo Fiorentini, Eleonora Lana e Francesco Negri.

Per Marcorè e Gallione – che con spettacoli come Un certo Signor G ed Eretici e Corsari hanno segnato tappe fondamentali nella rilettura dell’opera gaberiana – questo ritorno rappresenta una vera necessità etica e artistica: un momento di profonda maturità per riabbracciare l’universo creativo di Gaber e di Luporini.

Lo spettacolo si avvale della direzione musicale e degli arrangiamenti inediti per quattro pianoforti di Paolo Silvestri, delle scene e dei costumi di Guido Fiorato e del disegno luci di Marco Filibeck.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it