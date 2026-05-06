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Nella giornata del 30 aprile, sessantacinque Allievi Ufficiali del 206° corso “Dignità” dell’Accademia Militare di Modena hanno fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Sassuolo e alla dipendente Stazione di Formigine, nell’ambito del percorso formativo volto a conoscere da vicino la realtà operativa dell’Arma sul territorio.

Accolti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, Colonnello Lorenzo CECCARELLI, dal Comandante della Compagnia, Capitano Michele OGNISSANTI e dal Comandante della Stazione di Formigine, Maresciallo Capo Giuseppe CACCAVO, i giovani cadetti – futura classe dirigente dell’Istituzione – hanno avuto modo di approfondire le peculiarità di un territorio articolato e dinamico, quale quello di competenza della Compagnia sassolese, in linea con i contenuti professionali ed i momenti di approfondimento assimilati durante il percorso dell’Accademia Militare.

L’area, che comprende undici comuni ricadenti nelle Unioni del Distretto Ceramico e di Terre di Castelli, conta oltre 187mila abitanti ed è caratterizzata da una forte vocazione produttiva, con importanti poli industriali nei settori ceramico, automotive ed agroalimentare. A ciò si affianca una significativa presenza di cittadini provenienti da diverse realtà nazionali ed estere, elemento che contribuisce a delineare un contesto sociale complesso ed in continua evoluzione.

Particolarmente significativo è stato il confronto con il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, guidato dal Maresciallo Maggiore Albano LIBERALE, nonché con i militari della Stazione Carabinieri di Formigine, presidio fondamentale di prossimità, punto di riferimento quotidiano per i cittadini e primo livello di contatto tra la collettività e l’Istituzione.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di scambio tra generazioni, consentendo agli Allievi Ufficiali di confrontarsi con esperienze operative concrete e, al contempo, al personale più esperto di trasmettere valori, competenze e senso di appartenenza che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.