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Il Consiglio comunale di Casina, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato – con i soli voti della maggioranza – il piano di revamping dei campi fotovoltaici comunali. Un intervento significativo, del valore complessivo di circa 100mila euro, che punta a migliorare l’efficienza e la produttività degli impianti esistenti.

Il progetto riguarda in particolare i campi fotovoltaici di Cortogno, Leguigno e Migliara e prevede la sostituzione degli inverter attualmente in uso con nuove apparecchiature più moderne ed efficienti, la rimozione dei dispositivi obsoleti, l’installazione di un sistema avanzato di monitoraggio e tutte le attività tecniche connesse.

Si tratta dunque di un intervento di “revamping”, ovvero di ammodernamento degli impianti fotovoltaici esistenti, finalizzato a migliorarne le prestazioni, aumentare la produzione di energia e prolungarne la vita operativa. In particolare, la sostituzione degli inverter – componente centrale per il corretto funzionamento degli impianti – rappresenta uno degli elementi chiave per garantire una maggiore efficienza complessiva.

“Un intervento che va oltre la manutenzione straordinaria – sottolinea l’assessore all’ambiente e alle politiche energetiche Alessandro Torri Giorgi – ma un vero e proprio ammodernamento necessario per aumentare la produttività dei campi stessi. Un investimento come questo è sicuramente importante, sia in un’ottica attuale, ma anche futura, dove auspico che l’energia green diventi il motore portante della nostra società, ancora troppo vincolata al fossile”.

L’attuale operazione si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale orientata alla sostenibilità e alla transizione energetica, con l’obiettivo di valorizzare le risorse rinnovabili presenti sul territorio e ridurre l’impatto ambientale.