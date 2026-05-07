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La XXV edizione del Maggio Fioranese inizia con due eventi unici che riempiranno il centro di Fiorano di profumi, sapori, colori, arte e musica: Napoli a passeggio e La Via dell’Arte, ma ci saranno anche mercatini e balli ad animare il fine settimana.

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, in piazza Ciro Menotti, arriva lo street food di “Napoli a passeggio”, con piatti tipici di qualità (pizza, cuzzitiello, babà e sfogliatelle e altro), cucinati da ristoratori napoletani. Tre giorni di sapori, musica e tradizione per un viaggio sensoriale tra i “vicoli” di Napoli, accompagnato dall’energia dei Bagarja. Venerdì i fuochi si accendono alle ore 18 fino alle 24, sabato 9 maggio anche a pranzo, dalle ore 11 alle ore 24 e domenica 10 maggio dalle 11 alle ore.

Per chi ama il ritmo latino a Villa Cuoghi ritorna “Quartiere Latino”, con l’animazione delle ballo del territorio. Sabato 9 e domenica 10 maggio, alle 21, con J’Latinos.

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, poi il centro della città diventa una galleria d’arte a cielo aperto. Dalle 8.30 fino al tardo pomeriggio, l’evento “La Via dell’Arte … dal Centro al Colle” porterà a Fiorano 15 maestri Madonnari del CCAM (Centro Culturale Artisti Madonnari di Mantova) e artisti del territorio, per decorare il tragitto da piazza Ciro Menotti al Santuario, passando per il sagrato della Parrocchia, con opere a terra e su pannelli o cavalletti, ispirate alla figura materna nell’arte. Sono previsti anche laboratori per bambini. Un percorso artistico che inviterà i presenti a passeggiare tra le opere d’arte, frutto di una tradizione plurisecolare portata avanti dai Madonnari del Santuario delle Grazie di Mantova, realizzato in collaborazione con la parrocchia di Fiorano, le associazioni InArte e Arte e Cultura.

E l’arte ispira anche la mostra collettiva “Dove nasce il colore” che inaugura sabato 9 maggio alle ore 17, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina. L’esposizione a cura dell’associazione Arte e Cultura sarà visitabile anche la domenica fino alle 19 e nei successivi fine settimana di maggio, con anche la proposta di laboratori d’arte su prenotazione (info 334 1805567).

Mentre per chi preferisce lo shopping e vuole acquistare un bel regalo per la mamma, in via Vittorio Veneto, per tutta la giornata di domenica 10 maggio c’è “Creativando“, mercatino della creatività, del vintage e degli hobby, con associazione culturale Talenti.

Per consentire lo svolgimento delle diverse iniziative sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: chiusura al traffico su via Vittorio Veneto da via Gramsci a via Marconi, con divieto di sosta dalle ore 18 alle 24 di venerdì 8 e sabato 9 maggio e la chiusura al transito di via Vittorio Veneto da via Santa Caterina a via Marconi dalle 8 alle 24 di domenica 10 maggio, con istituzione di doppio senso di marcia in via Gramsci.

Tutti gli eventi sono gratuiti e a libero accesso e sono organizzati dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi e grazie al sostegno delle associazioni di categoria e degli sponsor.