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I Carabinieri della Stazione di Novellara stanno conducendo le indagini su due furti avvenuti nelle prime ore di questa mattina, a breve distanza l’uno dall’altro, che hanno interessato strutture pubbliche e di assistenza nel territorio.

Il primo intervento è stato effettuato intorno alle 06:00 presso la residenza per anziani “Don Pasquino Borghi” situata in via della Costituzione. Stando alla ricostruzione, i malviventi avrebbero agito dopo le 04:00, approfittando di un momento in cui il personale era impegnato nei reparti con gli ospiti. In quel frangente, sono riusciti a entrare nella guardiola incustodita, da cui hanno sottratto due computer portatili prima di fuggire.

Un’ora più tardi, verso le 07:00, una pattuglia è intervenuta presso la piscina comunale “Cooper Nuoto” in via dello Sport. In questa occasione, i ladri si sono introdotti negli spogliatoi mentre il personale era occupato nelle operazioni di pulizia. Hanno rubato due borse appartenenti alle dipendenti, una delle quali conteneva le chiavi di una BMW X1 parcheggiata all’esterno. Dopo aver individuato l’auto nel piazzale, i malviventi l’hanno usata per darsi alla fuga. I Carabinieri hanno effettuato rilievi tecnici sui luoghi coinvolti e avviato le indagini.

Considerando le somiglianze nelle modalità e nei tempi di esecuzione, non si esclude che dietro entrambi gli episodi vi siano gli stessi responsabili.