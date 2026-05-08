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L’8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ricorrenza dedicata a una delle realtà umanitarie più importanti e riconosciute a livello internazionale, simbolo di assistenza, sostegno, aiuto e vicinanza alle persone.

Tramite i propri canali, il Comune di Vergato ha voluto unirsi alle celebrazioni, rivolgendo un pensiero di gratitudine ai tanti volontari locali che quotidianamente operano al servizio della comunità e intervengono nelle emergenze, nelle attività sanitarie e sociali e nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Una presenza spesso silenziosa ma essenziale, che rappresenta un punto di riferimento costante per tutto il territorio dell’Appennino bolognese grazie all’impegno, alla disponibilità e al forte senso civico dimostrato nel corso della storia dalle volontarie e dai volontari.

Nel proprio messaggio istituzionale, l’Amministrazione comunale ha espresso un particolare ringraziamento al Gruppo della Croce Rossa di Vergato, sottolineandone il valore umano e il ruolo fondamentale svolto quotidianamente a favore della cittadinanza: “Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti i gruppi della Croce Rossa attivi sul territorio dell’Appennino bolognese, con un particolare pensiero rivolto al Gruppo di Vergato, per la dedizione, la presenza costante e il prezioso contributo offerto alla cittadinanza. Un impegno silenzioso ma fondamentale, che rappresenta un punto di riferimento e di presidio per tutti”.