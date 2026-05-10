<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Una notte di razzie ha gettato nel panico i titolari di esercizi commerciali e i residenti di Campagnola Emilia e Novellara, conclusasi nel giro di poche ore con l‘identificazione dei presunti colpevoli.

L’efficiente lavoro degli investigatori dei Carabinieri della Stazione di Novellara ha portato all’acquisizione di prove che indicano un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, e una ragazza di 19 anni residente a Casalgrande come presunti autori di una serie di furti avvenuti nella zona. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di concorso in furto aggravato e continuato. Le indagini preliminari restano aperte per approfondimenti finalizzati a valutare ulteriormente la responsabilità penale dei sospettati.

La successione dei crimini è cominciata durante la notte, prendendo di mira vari obiettivi. Il primo attacco ha colpito un noto ristorante-pizzeria a Campagnola Emilia, dove i ladri hanno sottratto circa 700 euro dal fondo cassa. Successivamente, i furti si sono spostati a Novellara: prima una bicicletta rubata da un’area condominiale, poi un’incursione alla piscina comunale “Coopernuoto”. All’interno del complesso sportivo, i due sospettati hanno derubato due donne addette alle pulizie, sottraendo dalle loro borse effetti personali e contanti. Una delle borse conteneva anche le chiavi di una BMW X1, utilizzata dai presunti colpevoli per fuggire rapidamente dopo aver concluso la serie di furti.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri è stato possibile grazie alle segnalazioni immediatamente ricevute. Attraverso un’azione rapida e coordinata, gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei sospettati in tempi record. Decisivi sono stati l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, le testimonianze fornite dai cittadini e il monitoraggio dei passaggi della BMW X1 lungo i varchi stradali delle zone interessate. Dopo un‘attenta verifica, le forze dell’ordine hanno raccolto prove che portano a sospettare il coinvolgimento dei due indagati nei furti notturni. Entrambi sono risultati già noti alle autorità: il 31enne con precedenti specifici e la 19enne con altri precedenti simili.

Oltre alla denuncia già formalizzata, gli inquirenti stanno verificando un ulteriore episodio criminoso avvenuto la stessa notte presso la struttura per anziani “Don Pasquino Borghi“ in via della Costituzione. Qui i malviventi avrebbero approfittato di una fascia oraria, dopo le 04:00, in cui il personale era impegnato con gli ospiti negli altri locali dell’edificio. Presumibilmente, durante quel lasso di tempo, i ladri sono entrati nella guardiola incustodita, rubando due personal computer portatili prima di dileguarsi. Le indagini continuano senza sosta per chiarire tutti i dettagli e stabilire eventuali connessioni con altri episodi analoghi.