Rimonta last minute, la Roma vince 3-2 a Parma e sogna la Champions

PARMA (ITALPRESS) – La Roma vince una partita pazza al Tardini, battendo il Parma per 3-2 nella 36esima giornata della Serie A. Al gol di Malen nel primo tempo rispondono, nella ripresa, Strefezza e Keita. Nel recupero Rensch la pareggia, poi Malen sigla all’ultimo il rigore del sorpasso. Continua il sogno Champions per i giallorossi.

Gasperini manda in campo dall’inizio Dybala, che con Soulè agisce alle spalle di Malen. Cuesta sceglie la coppia Strefezza-Elphege in attacco con Pellegrino in panchina. Il primo squillo è di marca giallorossa, quando al 9′ Malen, lanciato da un ottimo Mancini, supera Suzuki con un tocco morbido depositando la palla in rete. L’olandese, però, si trovava in posizione irregolare: rete annullata. Il centravanti ospite si riscatta al minuto 23. Pallone recuperato da Kone per Dybala, che serve Malen al limite dell’area: stop perfetto a seguire e destro che fredda il portiere avversario per lo 0-1. Una Roma in crescita nella prima frazione colpisce anche un palo al 29′ con Soulè, saltato di testa in area su cross preciso di Dybala. Si va all’intervallo con la Roma in vantaggio.

L’1-1 arriva subito dopo il rientro in campo. Nicolussi Caviglia si avventa su un passaggio impreciso di Hermoso e serve al limite Strefezza, bravo a spostarsi a destra e incrociare sul palo opposto con un rasoterra che beffa Svilar. Il Parma assapora per pochi istanti anche il sorpasso con il colpo di testa di Pellegrino, entrato al 53′ al posto di Strefezza. Si alza però la bandierina del guardalinee, che segnala un fuorigioco di Troilo. Il sorpasso emiliano arriva all’87’: Estevez pesca Keita, che in area controlla e batte Svilar. Sembra finita, ma la Roma la pareggia in pieno recupero con Rensch, che raccoglie un pallone dopo una mischia e lo spedisce nella porta avversaria. A ruota, all’ultimo, succede l’impensabile. La Roma riblata tutto: Rensch finisce a terra, Chiffi lascia correre ma viene richiamato al Var e dopo un controllo cambia la sua decisione: rigore per la Roma. Sul dischetto si presenta Malen, che batte Suzuki e fa impazzire i suoi. La Roma è in piena corsa Champions.

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