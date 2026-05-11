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Sabato scorso, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino nigeriano, classe 1987, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è giunta a coronamento di un’intensa attività di osservazione, controllo e pedinamento condotta dagli Agenti della Squadra Mobile all’interno dei Giardini Graziella Fava e nelle aree limitrofe di via Amendola e via Boldrini, a seguito anche delle numerose segnalazioni di residenti e commercianti della zona.

Tale attività si inserisce in una serie di servizi mirati che hanno già portato la Polizia di Stato all’arresto di oltre 20 cittadini nigeriani, di cui 10 nella sola via Amendola.

Nella giornata di sabato, l’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre riceveva denaro da un acquirente nei pressi di un muretto in via Milazzo, proprio all’ingresso dei Giardini Fava. Gli Agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’attività illecita anche grazie ai sistemi di videosorveglianza: le riprese hanno confermato come l’uomo occultasse diverse tipologie di droga in punti strategici del parco, tra cui un cestino dei rifiuti, una recinzione condominiale e persino sotto terra, interrando dosi in piccoli scavi sui quali poneva alcuni tappi di bottiglia per segnalarne la posizione; successivamente si sedeva sul muretto in attesa degli acquirenti.

Il sequestro ha riguardato diverse tipologie di sostanze: circa 42 grammi di marijuana suddivisi in più involucri, 2 grammi di cocaina, e denaro contante per una somma di 50 euro, ritenuto provento dell’attività delittuosa.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati specifici e reati contro la persona.

Tra i precedenti specifici spicca un episodio di circa un anno fa, quando è stato denunciato pe spaccio dopo essere stato sorpreso ad arrampicarsi su un albero per recuperare droga che aveva occultato su un ramo, sempre all’interno dello stesso parco; in quell’occasione, nonostante un tentativo di fuga e il gesto di disfarsi di quattro dosi, era stato bloccato con 180 euro in contanti.

Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato con giudizio per direttissima.