Cina, in crescita ad aprile produzione e vendita di veicoli elettrici e ibridi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione e le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) della Cina hanno registrato una crescita su base annua nel mese di aprile, secondo i dati di settore diffusi oggi.

La produzione di NEV è aumentata del 5,5% su base annua, raggiungendo 1,32 milioni di unità, mentre le vendite sono cresciute del 9,7%, attestandosi a 1,34 milioni di unità, secondo la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Ad aprile, i veicoli a nuova energia hanno rappresentato il 53,2% delle vendite complessive di auto nuove, secondo i dati.

Nei primi quattro mesi dell’anno, la produzione e le vendite di auto in Cina hanno raggiunto rispettivamente 9,61 e 9,57 milioni di unità. Nello stesso periodo, produzione e vendite di veicoli a nuova energia si sono attestate rispettivamente a 4,29 e 4,3 milioni di unità.

Tra gennaio e aprile, le esportazioni cinesi di veicoli sono aumentate del 61,5% su base annua, raggiungendo 3,13 milioni di unità, mentre quelle di veicoli a nuova energia sono cresciute del 120%, fino a 1,38 milioni di unità.

Chen Shihua, vice segretario generale della CAAM, ha affermato che, sebbene ad aprile produzione e vendite di auto siano leggermente diminuite su base annua, il calo cumulativo registrato nei primi quattro mesi dell’anno si è ulteriormente ridotto.

Secondo Chen, le recenti misure politiche hanno inviato segnali positivi e contribuiranno a stimolare la domanda interna di auto, consolidando i vantaggi nel commercio estero e favorendo un funzionamento stabile e uno sviluppo di alta qualità del settore.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-