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Unisce divulgazione, riflessione e ironia la lezione-spettacolo dell’autore e insegnante Enrico Galiano, ospite della stagione del Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 15 maggio alle ore 21.00 con Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci.

Quello di Galiano è un viaggio magnetico tra i miti, un racconto avvincente che intreccia le gesta di dèi ed eroi con gli interrogativi più profondi del nostro tempo: chi siamo davvero? Qual è il nostro talento? Esiste una vocazione che ci attende?

Il cuore dello spettacolo risiede nel concetto platonico di Dàimon: non un’entità oscura, ma una forza vitale e una bussola interiore che orienta i nostri sogni verso la realizzazione del sé. Con il suo stile schietto e comunicativo, Galiano trasforma il palco in un luogo di scoperta collettiva, dove il mito si fa metafora per aiutarci a riconoscere i nostri doni e trovare il coraggio di essere autentici.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it