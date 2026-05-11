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Una metafora visiva delle antiche mura cittadine come sintesi tra eredità storica e futuro di un centro commerciale, culturale e comunitario in costante evoluzione. È questo il concept dietro il marchio di “Modena Hub – Centro storico”, presentato questa mattina (lunedì 11 maggio) dall’assessore alla Promozione economica e attrattività del Comune di Modena Paolo Zanca, durante la conferenza stampa su “Modena città dei Festival”.

“Nel concept di questo marchio è racchiuso il senso stesso dell’Hub urbano, che nasce per rilanciare il centro storico della nostra città creando nuove occasioni di crescita e attrattività per Modena – ha spiegato l’assessore Paolo Zanca – L’idea di fondo, infatti, è quella di un marchio che rappresenta l’equilibrio tra tradizione e innovazione che l’elemento di forza dell’identità del centro cittadino, dove commercio, cultura e comunità sono interconnesse in un ecosistema in grado di generare un impatto economico, sociale e turistico duraturo. A breve questo marchio caratterizzerà tutte le attività e i progetti che verranno realizzati nell’ambito dell’Hub urbano del centro storico, assieme a tutti i partner (associazioni ed enti) che ne fanno parte”.

Sviluppato per il Comune dall’Agenzia Intersezione, il marchio nasce da una reinterpretazione contemporanea delle antiche mura cittadine, simbolo identitario e memoria storica della città. È il loro perimetro tradotto in linee colorate, infatti, a frammentarsi e ricomporsi, trasformandosi in un segno distintivo e riconoscibile: la lettera M di Modena, elemento centrale del marchio “Modena Hub”. Un marchio dinamico, modulare e adattabile, per la creazione di qualsiasi strumento di comunicazione.