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Otto giorni per vivere appieno Castelnuovo e la sua gente, otto giorni per stare in compagnia, ballare, divertirsi e gustare i piatti proposti dalle Osterie. Dal 18 al 25 maggio si rinnova l’appuntamento con la centenaria Fiera di Maggio, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con le locali associazioni di volontariato.

Come ogni anno l’anima della Fiera saranno le Osterie, con la loro proposta gastronomica e di intrattenimento (e il ricavato devoluto per progetti solidali), ma nella settimana della manifestazione ci sarà anche tanto altro, dai mercatini agli spettacoli delle scuole, dagli incontri culturali ai concerti dal vivo.

Il sindaco Massimo Paradisi darà simbolicamente il via alla Fiera lunedì 18 maggio alle 20.30 durante il brindisi inaugurale offerto da Il Vecchio Mulino, mentre all’osteria Ghet un quel sarà già tempo di djset con Angy Dj e Lappo Dj e alla piadineria Marilyn sarà allestita una sala giochi open air. In serata, viaggio musicale tra passioni e sospiri alla chiesa di San Celestino, con le voci del soprano Paola Cigna e del mezzosoprano Daniela Pini, accompagnate al flauto da Fulvio Florio e all’arpa da Davide Burani.

Martedì 19 (e in tutti gli altri giorni di Fiera) al chiosco La Nena del parco Lennon spazio alla fantasia delle bambine e dei bambini che disegneranno il loro castello immaginario, mentre alle 19 comincerà l’esibizione itinerante del gruppo folkloristico ballerini e frustatori Città di Vignola. Come da tradizione, il martedì è il giorno del torneo di briscola dedicato alla memoria di Marco Venturelli al Caffè della Piazzetta di piazza Gramsci, in programma anche la tombola in oratorio, l’esibizione di Eva Collicelli all’osteria Aseop, il dj set di Angelo Scalzi all’osteria Gin Bota e il concerto degli Smoothing Blues all’osteria Le Primizie. Il musical “Aladdin”, presentato dagli allievi di Body Life Danza 2.0 con la direzione artistica di Anna Fiocchi, sarà l’evento principale della serata sul grande palco di via Roma.

Le colonne sonore di grandi classici come “Il re leone” e “Mary Poppins” interpretati dai gruppi di coro e danza dell’Istituto Giacomo Leopardi apriranno alle 18 il programma di mercoledì 20 maggio, mentre alle 18.30 la Sala delle Mura ospiterà la presentazione del libro “La casa del dormiveglia” di Sandro Campani, in dialogo con la vicesindaca Daniela Sirotti Mattioli. Alle 19 i giovani del doposcuola presentano “Apprendisti maghi… adolescenti senza manuale!” al cinema teatro Ariston, mentre via Matteotti ospita dalle 20 artisti di strada senza parole. Tanta musica nelle Osterie: alle Primizie YellowBlue night con BonnyGialloBlu e SirroRepley Dj, al Gin Bota è Tachobota con Angelo Scalzi b2b Dinesh e al Ghet un quel concerto dell’Area Manager band. Serata dedicata alla danza sul palco centrale con Step Up Night, a cura di Paso De Fuego, con Mattia Di Spirito e Asia Bononcini alla direzione artistica.

Ricco anche il programma di iniziative di giovedì 21 maggio: Summer Fever! all’osteria circolo Acli, con paninoteca, karaoke, balli di gruppo e dj set, GinerazioneBota (back to 2016) al Gin Bota, con i dischi di Angelo Scalzi b2b Lappo Dj, al Ghet un quel concerto dei Figli dei Fiori di Pesco, mentre alle Primizie Sonny Ve e SV Dance School presentano “La Taberna de las Primicias – speciale 20 anni”. La musica anni Sessanta si prende il palco principale della Fiera nella serata di giovedì, grazie a “The Incredible Nowhere Band”.

Venerdì 22 maggio sul palco del centro si balla con il dj set di Redmark & Friends, mentre il programma delle Osterie prevede il concerto di Eleguns e Spending Review al Circolo Acli, Boiler Bota (Angelo Scalzi Dinesh) al Gin Bota, gli Avanzi di Balera all’Aseop, la Band on Demand al Ghet un quel, LevelsAvicii tribute band e Djako alle Primizie.

Nel fine settimana del 23 e 24 si moltiplicano le proposte. In Sala delle Mura l’evento espositivo Cosmo, in collaborazione con Femmfes, il gruppo New Sister porta in via Matteotti lo spettacolo di danza sulle note di Grease e Happy Days, l’associazione Alca sarà alle scuole medie Leopardi per una dimostrazione di lancio di coltelli e asce, in via Zanasi sarà possibile trovare uno stand gastronomico con prodotti senza glutine (aperto già dal venerdì) e tutti i partecipanti sono invitati a ritirare al punto informazioni il proprio passaporto delle sagre ed eventi e collezionare i timbri. E poi la grande mostra mercato della Fiera, il mercato ambulanti, il mercato dei commercianti di Castelnuovo e Montale e lo stand delle associazioni.

All’interno della Fiera di Maggio anche un doppio appuntamento con l’arte: la mostra “Paesaggio in movimento” dell’associazione Fotoart allestita nella Sala del Torrione e la mostra dell’artista cinese Kakei Cheang “Ali di inchiostro”, a cura dell’associazione Ricognizioni sull’Arte, nella sala Michela Murgia della biblioteca Sepulveda.

Sabato 23 al Placemaking Hub verranno proposte attività di robotica a cura di Maker Dojo, nelle Osterie ancora tanta musica con Aperibota e, a seguire, Ginbotaland con dj set di Angelo Scalzi al Gin Bota, il concerto di Animal House in oratorio, Adrenalinea Acoustic all’Aseop, Sabato Sa Fammia? alle Primizie e dj set al Ghet un quel. A chiudere la giornata, il concerto Celebrity Stars sul palco di via Roma, con il dj set di Sonny Ve e Manuel a seguire.

Nella domenica della Fiera anche visite guidate all’acetaia comunale, la mostra di moto d’epoca. La salsicciata di beneficenza organizzata dalla Pro Loco e, nel pomeriggio, le esibizioni delle scuole di danza e l’inaugurazione della mostra Tre-D-quadri in via Matteotti, con l’asta di beneficenza delle opere realizzate dagli ospiti del centro diurno Le Querce, organizzata in collaborazione con Lions Club Castelnuovo Rangone e Montale e Incontropposti.

Il dj set di Angelo Scalzi al Gin Bota, il concerto della Settecani Superband in oratorio, il live di Stratosferica alle Primizie e il dj set di Lappo al Ghet un quel apriranno la serata, mentre i riflettori del palco principale saranno puntati sulle ragazze e sui ragazzi delle scuole medie Leopardi, che, coordinati dai Flexus, si esibiranno nel concerto “Everybody Needs… The Blues Brothers”.

Lunedì 25 maggio la serata finale della Fiera sarà a tavola, con la cena solidale in compagnia di Sonny Ve e Manuel, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Amici per la vita per il progetto “Hospice per la vita, casa Giuly”.

LE DICHIARAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone «questa è la festa dei castelnovesi, certo, ma anche un appuntamento che piace tanto anche a chi non è nato dentro le nostre mura, come confermano le migliaia di persone che ad ogni edizione ospitiamo. Mentre stanno per volgere al termine le celebrazioni per il nostro millenario, nella Fiera di Maggio riscopriamo una volta di più le nostre radici, pur con lo sguardo rivolto al nuovo e al futuro. Perché la festa dei castelnovesi è in realtà la festa di tutti. La grande partecipazione e gli apprezzamenti che si rinnovano anno dopo anno sono il riconoscimento più importante e la motivazione principale per provare a migliorarsi sempre. Tutto questo non sarebbe possibile senza le nostre straordinarie Osterie, senza i volontari, gli uffici comunali, le associazioni, le attività commerciali e gli sponsor, a cui rivolgo il mio più sincero ringraziamento».

Stefano Solignani, assessore alla comunicazione, cultura, volontariato, politiche giovanili e sport di Castelnuovo Rangone «anche quest’anno la nostra Fiera richiamerà persone da tutta la provincia, grazie alle nostre osterie e al ricco programma di spettacoli sul palco principale. Sono tanti gli appuntamenti da non perdere, in particolare voglio segnalare il giovedì sera con una all star band che ripercorrerà la storia della musica rock e il venerdì sera uno strepitoso djset che porterà in consolle alcuni tra i migliori performer contemporanei».

Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaca e assessora a Turismo e promozione del territorio «la Fiera di Maggio rappresenta un momento di socialità e solidarietà a cui i cittadini e le attività economiche partecipano con grande entusiasmo. Il sostegno delle nostre imprese, piccole e grandi, unito alla collaborazione delle locali associazioni di volontariato, ci permettono di continuare questa tradizione a cui tutti siamo particolarmente legati».