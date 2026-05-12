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Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri di Soliera, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Modena e dei Carabinieri del NAS di Parma, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo presso una discoteca di Soliera, procedendo all’identificazione di 121 persone – di cui 11 straniere – e sottoponendo a verifica 3 autoveicoli.

Nel contesto, i Carabinieri del NAS di Parma contestavano alcune infrazioni ai gestori del locale, in relazione alle modalità di stoccaggio del ghiaccio e la funzionalità dell’impianto idrico.

Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.