<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione di Castel d’Aiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna il presunto responsabile dell’omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso del 27 aprile scorso in via dei Piani in cui morì un pedone, un uomo 69enne.

Nei confronti dell’uomo, 52enne albanese, che all’epoca dei fatti era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è scattato il deferimento all’Autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool e guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. A seguito dell’incidente stradale, l’automobilista si era rifiutato di sottoporsi all’alcol test, ma aveva dato il consenso per essere accompagnato dai Carabinieri in una struttura sanitaria per un prelievo di sangue.

L’accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni di guida eseguito dalla Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha dato un risultato positivo a un metabolita della cocaina e all’alcool, quest’ultimo con un valore di 2.0 g/l.