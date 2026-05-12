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Mercoledì 13 maggio prende il via su viale Peruzzi, nel tratto compreso tra via Tre Febbraio e viale dei Cipressi, un intervento urgente di ripristino ed efficientamento della rete di raccolta e scarico delle acque. I lavori comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, con restringimento della carreggiata nella corsia sud del viale.

A seguire, il cantiere si sposterà su viale dei Cipressi sul quale, man mano che i lavori procederanno, sono previsti divieti di sosta, restringimenti della carreggiata, chiusure parziali al traffico e lo spostamento temporaneo degli stalli riservati e della fermata dell’autobus.

L’intervento si è reso necessario, anche alla luce delle criticità emerse dopo le recenti piogge e delle segnalazioni dei cittadini, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici del Servizio Infrastrutture del Comune di Carpi e del gestore Aimag, e ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità della rete fognaria e la sicurezza dell’area.

I lavori sono segnalati da appositi cartelli e dalla presenza di movieri e hanno una durata prevista di circa tre settimane.