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È atteso per domani mercoledì 13 maggio intorno all’ora di pranzo l’arrivo della Principessa del Galles Kate Middleton al Municipio di Reggio Emilia e alla sala del Tricolore, nell’ambito della sua visita in città per conoscere da vicino l’approccio educativo noto in tutto il mondo come Reggio Emilia Approach.

In piazza Prampolini verrà ricevuta dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e dal prefetto Salvatore Angieri che la attenderanno sotto il colonnato del Municipio. In piazza, ad aspettare la principessa, che riserverà un momento di saluto al pubblico presente, ci saranno anche alcune sezioni di due scuole d’infanzia di Reggio Emilia, per un totale di circa 50 bambini.

Coloro che volessero salutare la principessa potranno accedere a piazza Prampolini indicativamente dalle ore 10.30 da tre varchi dove avverranno i controlli di sicurezza con metal detector e contapersone: da via Carducci/galleria Santa Maria e da via San Pietro martire per posizionarsi al centro della piazza; da Sottobroletto per posizionarsi sul sagrato del Duomo.

Gli accessi da via Farini, via Toschi, via della Croce bianca e via Corridoni saranno chiusi.

Piazza Prampolini verrà chiusa domani mattina a partire dalle ore 7.30. Una volta completate le necessarie operazioni di bonifica e di collocamento delle transenne, verrà aperta al pubblico attraverso i tre varchi dedicati. L’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima stabilita per l’evento. In piazza non sarà consentita l’introduzione e la detenzione di vetro, alluminio, spray al peperoncino e materiale pirotecnico come da ordinanza sindacale emessa. Ulteriori limitazioni potranno essere valutate, per motivi di sicurezza, al momento del controllo dei varchi.

Una volta lasciato il Municipio, la principessa si recherà in visita al Centro internazionale Loris Malaguzzi, quartier generale del Reggio Emilia Approach, per approfondire i temi legati all’educazione della prima infanzia. Giovedì 14 maggio invece la visita proseguirà al centro di riciclaggio creativo Remida e a un nido e una scuola d’infanzia della città.