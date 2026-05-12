Come visualizzare, modificare e inviare il modello 730 precompilato? E, soprattutto, come farlo con il supporto diretto di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate?
A queste e ad altre domande risponde l’open day dedicato alla dichiarazione precompilata organizzato dall’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Modena, in programma giovedì 21 maggio, dalle 15.30 alle 18, nella sede di via delle Costellazioni 190.
Durante il pomeriggio i cittadini potranno accedere al proprio modello 730 precompilato, verificarne i dati, apportare eventuali modifiche e procedere all’invio con l’assistenza di personale dell’Agenzia delle Entrate. L’iniziativa punta a facilitare l’utilizzo degli strumenti digitali legati ai servizi fiscali, offrendo un supporto pratico soprattutto a chi ha meno familiarità con le procedure online.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo dp.modena.utmodena@agenziaentrate.it. Le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili.