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Cielo in prevalenza nuvoloso al mattino con tendenza a schiarite sulle pianure dalle ore pomeridiane. Addensamenti più consistenti lungo le aree appenniniche centro – orientali dove saranno possibili rovesci o locali temporali tra mattino e pomeriggio in esaurimento serale.

Temperature in diminuzione, più sensibile nei valori minimi, compresi tra 9 e 14 gradi nei centri urbani e localmente anche inferiori in aree extraurbane; massime tra 19 e 22 gradi. Venti deboli orientali, tendenti a rinforzare leggermente e a disporsi da sud-est lungo la costa ed in mare. Dalla serata notte tenderanno a ruotare nuovamente da sud-ovest lungo la fascia appenninica. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione dalla tarda serata.

(Arpae)