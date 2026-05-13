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Il 14 maggio 2026 la città di Trento ospita la seconda tappa di “Road to Cersaie”, il ciclo di

appuntamenti che accompagna il percorso verso il Salone Internazionale della Ceramica per

l’Architettura e dell’Arredobagno – in programma dal 21 al 25 settembre a Bologna –

promuovendo il dialogo tra architettura, design e cultura del progetto. Un’occasione di incontro e confronto che coinvolge professionisti, studiosi e operatori del settore sui temi più attuali del costruire contemporaneo, tra ricerca, innovazione e qualità dell’abitare.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con la rivista Casabella, si terrà presso la BUM – Biblioteca Universitaria Mesiano dell’Università di Trento, luogo simbolico di formazione e

scambio culturale. L’incontro si propone come momento di riflessione condivisa sulle

trasformazioni in atto nel progetto architettonico, con particolare attenzione al contesto italiano e alle sue specificità.

Nel corso dell’evento sarà presentato il numero della rivista Casabella “Singolarità italiane II”, che raccoglie esperienze e progettualità capaci di interpretare in modo originale e consapevole le condizioni del territorio e della contemporaneità. A discuterne saranno Alberto Winterle, Campomarzio, Michel Carlana e Fabio Campolongo, protagonisti del dibattito e portatori di visioni e pratiche progettuali significative, in grado di offrire prospettive diverse ma complementari sul fare architettura oggi.

La partecipazione all’incontro consentirà agli architetti di ottenere 2 CFP, confermando il valore formativo dell’iniziativa oltre che il suo ruolo di piattaforma di aggiornamento professionale.

L’evento si inserisce nel più ampio programma di avvicinamento a Cersaie, rafforzandone il

posizionamento non solo come manifestazione fieristica di riferimento internazionale, ma anche come luogo privilegiato di elaborazione culturale, confronto e diffusione della qualità nel progetto architettonico.