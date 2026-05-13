Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 16 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 Bis Castenaso.
Sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.