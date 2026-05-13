Hantavirus, Schillaci “Per l’Italia il rischio è molto basso ma noi siamo pronti”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio è molto basso, lo dicono le autorità sanitarie europee e lo confermiamo come noi come ministero alla Salute. Voglio quindi che i cittadini stiano tranquilli. Ci siamo attivati subito e stiamo monitorando costantemente l’evolversi della situazione”. Lo afferma, in un’intervista su Repubblica, il ministro alla Salute Orazio Schillaci, a proposito dei contagi da Hantavirus.

“Il sistema di risposta c’è e funziona e lo sta dimostrando anche adesso. E’ scritto anche in una circolare con le indicazioni per fronteggiare l’Hantavirus”, aggiunge.

“Il nuovo piano pandemico, che abbiamo approvato con un proficuo confronto con le Regioni, ci consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi fra loro, perchè non riguarda più solo l’influenza ma potenzialmente tutti i virus respiratori. Credo che in questi giorni, pur non in presenza di allarmi, la risposta italiana sia stata concreta e seria fin dal primo momento. Da parte del ministero alla Salute e di tutte le autorità coinvolte”.

La circolare “affronta lo scenario attuale partendo dai fatti e dando disposizioni coerenti con quanto sta accadendo. Le persone coinvolte, che erano sul volo KLM del 25 aprile scorso sul quale ha viaggiato per pochi minuti una donna contagiata, sono sotto sorveglianza attiva, in raccordo con le Regioni. Sono persone che stanno responsabilmente affrontando questo momento insieme alle autorità sanitarie”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).