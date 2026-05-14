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Nelle prime ore di oggi, intorno alle 04:00 del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti in Piazza Guglielmo Marconi in seguito a una chiamata al 118 che segnalava un’aggressione avvenuta in strada. Al loro arrivo, i militari hanno soccorso un uomo di 40 anni, residente in provincia di Foggia, che riportava una profonda ferita allo zigomo sinistro.

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima, mentre si trovava nei pressi di una lavanderia della zona, è stata avvicinata da due individui. Questi lo hanno colpito al volto e derubato del telefono cellulare e di una somma in contanti pari a circa 160 euro, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe. Dopo l’accaduto, i sanitari del 118 hanno trasportato l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per ricevere le cure necessarie.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno dato avvio alle indagini, compiendo i rilievi sul posto e raccogliendo testimonianze utili per identificare i colpevoli. Gli accertamenti proseguono tuttora, coadiuvati dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.