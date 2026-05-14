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Dopo il successo della prima edizione, il centro di Casalgrande è pronto a riempirsi nuovamente di colori, profumi e iniziative dedicate al verde. Domenica 17 maggio torna infatti “Casalgrande in Fiore”, la manifestazione florovivaistica organizzata da Pro Loco Casalgrande con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Per l’intera giornata piazze e vie del paese ospiteranno espositori provenienti dal territorio con una ricca rassegna di piante, fiori e prodotti dedicati alla natura, insieme a momenti di approfondimento, attività per famiglie e iniziative legate alla sostenibilità ambientale.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 ci sarà il “Gioco dell’Oca Eco Green”, iniziativa pensata per coinvolgere i più piccoli sui temi ambientali attraverso il gioco. Confermata inoltre la presenza del Mercato Contadino in collaborazione con Coldiretti, insieme agli stand dedicati alla cura della persona, all’apicoltura, alla mobilità sostenibile con l’esposizione di auto elettriche e allo spazio informativo curato da Iren sui temi ambientali. Tornerà anche la mostra d’arte di Arte a Casalgrande, ormai presenza fissa degli eventi pubblici del territorio.

La manifestazione prenderà il via alle 9, mentre alle 10 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Daviddi e dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi.

Il programma proseguirà alle 11 con un approfondimento di Coldiretti dedicato all’importanza dei suoli agricoli nella produzione delle risorse alimentari. Nel pomeriggio, alle 14, spazio al “Gioco dell’Oca Eco Green”, mentre alle 16 Benny Messori accompagnerà il pubblico in un incontro dedicato a natura e biodiversità. Chiusura all’insegna del sorriso alle 17 con i racconti umoristici di Andrea Messori.

“Per l’Amministrazione comunale è motivo di grande orgoglio accogliere anche quest’anno ‘Casalgrande in Fiore’ – sottolinea l’assessore agli Eventi e al Commercio Cristina Spano –. Una manifestazione che già al debutto ha saputo coinvolgere l’intera comunità e che rappresenta un importante momento di valorizzazione del territorio”.

Soddisfazione anche da parte di Pro Loco Casalgrande. “Questa iniziativa – commenta il presidente Massimo Villano – vuole essere non soltanto una celebrazione della bellezza dei fiori e della natura, ma anche un’occasione per riunire la comunità attorno ai valori della sostenibilità e dell’amore per il verde”.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 17 maggio nel centro di Casalgrande, per una giornata che unirà ambiente, socialità e valorizzazione delle eccellenze locali.