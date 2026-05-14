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“L’antimafia parola per parola – Conoscere per resistere” è un vero e proprio dizionario ragionato per comprendere le mafie contemporanee, per spiegare in modo semplice e divulgativo le mafie in tutti gli aspetti sociali, culturali e politici.

Il dizionario nasce da un progetto del sindacato pensionati Spi Cgil, Rete degli Studenti medi e Udu-Unione degli Universitari, a cura di Roberto Battaglia, Damiano Di Giovanni, Carla Pagani e Alice Pettinari, per le edizioni LiberEtà (2025).

I promotori del libro lo stanno presentando in tutti i territori e anche a Modena la presentazione è prevista lunedì 18 maggio alle ore 16 presso la sala del Leccio (via Francesco Selmi, 67). Intervengono Vincenza Rando senatrice Pd, Anna Ricevuto esecutivo nazionale Udu, Carlo Fanfoni esecutivo nazionale Rete Studenti Medi e Carla Pagani Spi Cgil nazionale. Modera: Elena Tassoni de La Nuova Gazzetta di Modena. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Modena.

Il dizionario è frutto di una collaborazione tra forze sociali diverse e diverse generazioni, e si avvalso anche del supporto e consulenza didi esperti, docenti, universitari, sindacalisti, formatori, giornalisti, attivisti dell’antimafia sociale, magistrati, avvocati, storici e operatori del terzo settore.

L’obiettivo è promuovere la cultura antimafia in maniera trasversale e fornire ai giovani ma anche ai tanti che hanno contribuito nel passato recente a conquistare diritti civili e sociali, strumenti di conoscenza e riflessione su un fenomeno che purtroppo non è più al centro dell’agenda politica del nostro paese.