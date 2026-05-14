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“Solidarietà all’assessore Zilioli per quanto avvenuto; l’immagine di Braida che vogliamo lasciare a fine mandato sarà la rigenerazione del 189 non una scritta apparsa nottetempo: chi cerca di continuare a fomentare divisioni e spargere paura non ci intimorisce. Continueremo a lavorare con serietà e decisione per una città migliore”

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini interviene sulla scritta apparsa sul muro in via Bertoli.

L’Assessore alla Rigenerazione Urbana, David Zilioli, commenta l’episodio con fermezza:

“Chi sceglie la vernice anonima dimostra solo povertà di idee, sporcando la città e peggiorando il clima. Non è un tema personale, la maggioranza è unita. Ad oggi non esiste alcuna richiesta urbanistica o progetto depositato da cui ricavare numeri o impatti. Si è creato un enorme clamore politico attorno a slogan e paure artificiali, mentre una politica responsabile dovrebbe ragionare solo su dati e documenti concreti”. Zilioli ricorda inoltre gli ingenti investimenti pubblici destinati a Braida, tra cui alloggi, servizi educativi e il Centro per le famiglie: “Opere che nascono proprio dove qualcuno cerca di alimentare il discredito”

“L’area – conclude il Sindaco – è ben coperta dal circuito di videosorveglianza: abbiamo già acquisito le immagini e le stiamo analizzando, come avviene ad ogni episodio di vandalismo, e confidiamo di individuare i responsabili”.