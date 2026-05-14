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I Vigili del Fuoco di Modena sono lieti di annunciare la prima edizione dell’iniziativa “Scuole in Caserma: conoscere i Vigili del Fuoco!”. L’evento, che si terrà martedì 19 maggio presso la Sede Centrale di via Formigina, nasce per avvicinare le nuove generazioni al mondo del soccorso, trasformando la caserma in un luogo di apprendimento, gioco e consapevolezza. Un’esperienza indimenticabile per le scuole.

Dalle ore 9:00 alle 11:30, la Caserma accoglierà circa 400 bambini delle scuole materne ed elementari del territorio modenese. L’obiettivo è ambizioso: seminare la cultura della sicurezza attraverso l’osservazione diretta e il coinvolgimento emotivo.

Il programma della mattinata prevede momenti di grande impatto:

dopo il saluto del Comandante ing.Ermanno Andriotto, il tricolore verrà steso in quota dagli specialisti SAF (Speleo-Alpino-Fluviali) sulle scale, accompagnato dalle note dell’Inno Nazionale.

I piccoli ospiti potranno assistere a simulazioni di incidenti stradali, interventi tecnici e allo spegnimento di bombole di gas in fiamme.

Una “Staffetta delle Specializzazioni” permetterà ai bambini di interagire con il personale operativo per un saluto ravvicinato prima del rientro a scuola.

Al Pomeriggio: Caserma Aperta alla Cittadinanza

Dalle ore 15:00 alle 18:00, l’invito si estende a tutta la cittadinanza. Le famiglie avranno l’opportunità di scoprire da vicino i mezzi di soccorso e le tecnologie utilizzate quotidianamente per la tutela del territorio.

L’attrazione principale sarà la Pompieropoli: un percorso ludico-educativo dove i bambini potranno vestire i panni di “piccoli pompieri”, superando prove e ostacoli per imparare, divertendosi, come affrontare i pericoli.

“Questa iniziativa rappresenta per noi un momento fondamentale di apertura verso la comunità,” spiegano dal Comando di Modena. “Insegnare ai bambini come nasce la sicurezza attraverso il gioco significa formare i cittadini consapevoli di domani”.

19 Maggio 2026 – Caserma Vigili del Fuoco, Via Formigina a Modena

Orari Scuole: 09:00 – 11:30 (riservato agli istituti iscritti)

Orari Cittadinanza: 15:00 – 18:00 (ingresso libero)