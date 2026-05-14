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Sempre più ricca e partecipata, prende il via mercoledì 20 maggio, con un’esibizione di pattinaggio nell’arena del parco delle Rimembranze, l’edizione 2026 di La Carpiestate Sport, il programma di eventi sportivi – dal pattinaggio al basket, dalla pallavolo alle arti marziali, dal tennis all’arrampicata, dalla boxe alla danza – che fino all’8 luglio propone una cinquantina di appuntamenti tra esibizioni, dimostrazioni, partite e tornei.

Se il parco delle Rimembranze è il cuore della manifestazione, non mancano però anche gli appuntamenti al di fuori dell’Arena, a partire, domenica 24 maggio, dalla maratona ciclistica “Strade bianche carpigiane”, la cento chilometri del Secchia che parte da piazza Martiri, e dal torneo di calcio a 5 che, nella stessa domenica, si disputa al campo Frignani di Fossoli. Venerdì 5 giugno, e per i due venerdì successivi, allo skate park di via Sigonio si svolge lo skate e music festival Meganoidi, mentre giovedì 11 giugno è prevista una manifestazione ciclistica in viale Carducci, e domenica 21 giugno, il Cortile d’onore del Castello ospiterà lo Yoga day. All’Arena cross di via Guastalla, sabato 4 luglio si svolge l’annuale night show di motocross e mercoledì 8 luglio sarà dedicato all’arrampicata nella sede Cai di via Cuneo.

La Carpiestate sport è promossa dalla Consulta Sport e benessere del Comune di Carpi, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ed è organizzata dalla Polisportiva Nazareno. La manifestazione è stata presentata questa mattina, giovedì 14 maggio, dall’assessora allo Sport Mariella Lugli, insieme al presidente della Consulta Dimes Corradi e al presidente della polisportiva Nazareno Davide Testi. Era presente anche Luca Aguzzoli, rappresentante dell’associazione Locura, formata da studenti delle scuole superiori di Carpi, che quest’anno per la prima volta entrano da protagonisti nella manifestazione organizzando un mini torneo di pallavolo e di pallacanestro (lunedì 1 giugno). Una seconda novità dell’edizione 2026 è che in tre discipline – arti marziali, yoga e tennis – le diverse società presenti sul territorio si sono unite e hanno collaborato per organizzare gli eventi che le riguardano.

“La Carpiestate Sport – commenta la vice sindaca e assessora allo Sport del Comune di Carpi Mariella Lugli – si conferma una grande occasione di sport e di socialità, in uno spazio pubblico accogliente come il parco delle Rimembranze. Una grande palestra a cielo aperto che offre oltre quaranta giorni di sport e che quest’anno vede anche il ritorno del calcio e del tennis. Un ringraziamento – prosegue Lugli – va a tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questo programma, alle società e alle associazioni sportive che hanno svolto un lavoro enorme, ai ragazzi e alle ragazze che saranno i protagonisti degli eventi. Progetti come questo sono un’occasione per rafforzare l’inclusione e l’aggregazione e per promuovere il valore dello sport”.

Nel programma sono presenti numerosi sport: skateboard, tennis, karate, calcio-tennis, pattinaggio, calcio a cinque, kickboxing, boxe, pallacanestro, ginnastica, pallavolo, badminton, fitness, frisbee, ginnastica, ginnastica ritmica e ginnastica militare, benessere, yoga, balli country e swing, hiphop, danza e danza aerea, arti marziali, arrampicata, motocross,ciclismo. Tutte le informazioni sulle serate e sul programma sono disponibili sul sito della Carpiestate sport (www.lacarpiestatesport.it).

La manifestazione è sostenuta dal Comune di Carpi ed è realizzata in collaborazione con Crédit Agricole Italia, Globe, Cmb, Electrical solutions, Bar Cabassi e con il contributo di Sinergie, Centro Calcolo, Autofficina Ascari, Autoilcorreggio, Il Barolino, Eat Pink, Opas Alimentare, Coop Alleanza 3.0, Diacci Pronto Spurgo, Pignatti Interiors, Baracchi distribuzione bevande, Cna, Eliotecnica Stermieri.