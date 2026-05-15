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I Carabinieri del N.A.S. di Parma, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del benessere animale, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un allevamento bovino situato nella Bassa Reggiana, operando congiuntamente a personale del Servizio Veterinario della locale Azienda U.S.L.

Nel corso del controllo sono state accertate diverse irregolarità in materia di identificazione animale e tutela del benessere dei capi allevati. In particolare, i militari e il personale veterinario hanno rilevato l’omessa identificazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, di alcuni vitelli nati da oltre venti giorni, in violazione delle disposizioni finalizzate a garantire la tracciabilità degli animali all’interno della filiera zootecnica.

Ulteriori criticità hanno riguardato il mancato rispetto delle misure necessarie a garantire adeguate condizioni di benessere animale. Durante l’ispezione, infatti, è stato accertato che alcuni bovini affetti da evidenti patologie risultavano collocati all’interno di recinti insieme ad animali sani, senza l’adozione di idonee misure di separazione e gestione sanitaria.

Per le violazioni riscontrate, al legale responsabile dell’allevamento sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 4.598 euro.

I controlli del N.A.S. di Parma proseguiranno su tutto il territorio di competenza al fine di garantire il rispetto delle normative poste a tutela della salute dei consumatori, della sicurezza delle produzioni alimentari e del corretto trattamento degli animali allevati.