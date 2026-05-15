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Sono numerosi gli appuntamenti che, nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio, aprono il programma della Festa del Patrono di Carpi che si celebra mercoledì 20 maggio in onore di San Bernardino da Siena.

Il primo appuntamento propone una riflessione sull’economia: sabato 16 maggio, alle 9.30, nella sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, si svolge il convegno “L’economia civile oggi e le sue radici francescane” che nasce dalla profonda consonanza tra la figura del santo senese, teologo, predicatore e pioniere di una visione etica dell’economia, e le urgenze del dibattito economico contemporaneo. Intervengono Filippo Monari, delegato regionale Caritas Emilia Romagna; Pietro Delcorno, professore associato di Storia medievale all’Università di Bologna; Fabio Poles, direttore generale UniSmar Fondazione dell’Università di Padova.

Domenica 17 maggio è dedicata alla festa, al gioco e al mercato sostenibile e solidale: nel Cortile d’onore di Palazzo dei Pio e in piazza Martiri, dalle 10 e per tutta la giornata si potranno acquistare piccoli arredi, oggetti e abiti nel mercatino solidale “Il girotondo delle belle cose”, promosso e organizzato dal Comune di Carpi in collaborazione con Porta Aperta, Recuperandia, Associazione Africa Libera, Auser, Garc, Legambiente Reggio Emilia e Fondazione Ant, e il cui ricavato sarà destinato a sostenere le associazioni del territorio. Nell’ambito dell’iniziativa sarà possibile anche imparare a lavorare all’uncinetto e ai ferri e giocare, in piazza, con giochi realizzati in legno e materiali di scarto.

In piazza Martiri, nel pomeriggio, a partire dalle 16, la grande festa per bambini e bambine con giochi, laboratori, attività creative ed esperienze sensoriali, pensata per i più piccoli (da zero a 11 anni). La festa, alla sua seconda edizione e intitolata “Se i bambini potessero giocare”, è animata da associazioni, scuole e istituzioni del territorio che proporranno attività accessibili e inclusive adatte a tutti. Contemporaneamente, nei Giardini del Teatro, le scuole medie dell’Unione Terre d’Argine danno vita a Smart Society: esposizione degli elaborati realizzati nell’ambito del progetto che coniuga innovazione digitale e tecnologica con l’ambiente urbano e sociale. Sempre nei Giardini del Teatro, si pranza insieme con Lasagna in festa.

In San Nicolò, alle 17, il concerto “Melodie medievali: le parole dei Santi Francesco e Bernardino da Siena”, con la musica dell’ensemble di musica antica Vox Artis e momenti di riflessione e preghiera sul messaggio francescano di pace e fraternità.

Gli amanti della bicicletta, infine, potranno partecipare alla seconda edizione del Bicitour delle Terre d’Argine che dedica la sua seconda edizione, intitolata “Pedalando nella storia verso la parità”, alla conquista del voto delle donne. Il tour parte alle 9 dai laghi Curiel di Campogalliano e prevede un percorso complessivo di 79 chilometri che attraversa i centri cittadini di Soliera, Novi, Carpi e Campogalliano, per concludersi nuovamente ai laghi Curiel alle 17.30. È possibile percorrere anche solo una delle tappe previste, quella in partenza da Carpi, l’ultima, prende il via alle 16.15 da piazzale Re Astolfo e arriva a Campogalliano con un percorso di circa 19 chilometri.