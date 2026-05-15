Successo per l’ottava edizione della Disfida del Bensone a cura del comitato Maranello Tipico e dell’associazione Il Matraccio, che quest’anno ha visto anche il concorso dedicato alla Crostata di Amarene. Alla Sala Civica Bergonzoni lo scorso 13 maggio si è tenuta la serata di assaggi dei dolci della tradizione modenese: 50 in tutto i campioni che hanno partecipato alla gustosa competizione, tra 28 bensoni e 22 crostate. Le premiazioni si svolgeranno il prossimo 30 maggio in Piazza Matteotti a Modena in occasione di “Nocinopoli”.