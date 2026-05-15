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Novità nelle tempistiche del pagamento della TARI. Entro il mese di giugno 2026 il Comune invierà il prospetto di pagamento relativo al solo acconto della TARI per l’anno 2026, da versare entro la scadenza del 30 giugno. Mentre il prospetto di pagamento relativo al saldo sarà inviato entro il termine di scadenza del 2 dicembre. A differenza degli anni precedenti non si potrà dunque effettuare il pagamento in un’unica soluzione.

La novità è dovuta al fatto che quest’anno la Legge di Bilancio ha posticipato, dal 30 aprile al 31 luglio 2026, il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI (atto che l’Amministrazione è tenuta ad adottare ogni anno anche a tariffe invariate).

Per tale ragione l’acconto, pari al 50%, sarà calcolato sulla base delle tariffe approvate per l’annualità 2025.

Altra novità del 2026 è che alle famiglie con massimo 3 figli a carico e ISEE non superiore a 9.796 euro e a quelle con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro, con l’acconto sarà riconosciuto il Bonus nazionale rifiuti previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025.

Resta confermata la riduzione già prevista dal Comune di Bologna all’articolo 17-ter del regolamento TARI a favore di nuclei familiari residenti in cui siano presenti 1 o più figli di età pari o inferiore a 26 anni e la cui dichiarazione ISEE attesti un valore inferiore o uguale a 26.000 euro: riduzione dal 10% al 30% della TARI a seconda che nel nucleo risiedano da 1 a 3 o più figli.