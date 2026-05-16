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Questa mattina, poco dopo le ore 11:20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Castelfranco Emilia per un grave incidente stradale. Il sinistro si è verificato in via Francesco Baracca, dove un’autovettura ha improvvisamente perso il controllo uscendo dalla carreggiata. L’auto si è ribaltata finendo nel fossato che scorre parallelamente alla strada.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, il conducente del veicolo risultava già sotto le cure degli operatori sanitari del 118, i quali si erano attivati per fornire le prime cure sul posto. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo danneggiato e l’area circostante. Sul luogo dell‘incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, il cui intervento si è rivelato fondamentale per gestire la viabilità e garantire il ripristino della circolazione stradale. Inoltre, hanno dato avvio ai rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e a determinare eventuali responsabilità.